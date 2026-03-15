Zr.Ms Friesland a realisa ehercicionan cu e boto frances FS Jacques Stosskopf entre nan RAS.

E boto di guera staciona temporalmente den Caribe Zr.Ms. Friesland ta activo den e region pa tareanan di seguridad maritimo y e apoyo na Guarda Costa.
Recientemente, Zr.Ms Friesland a realisa un ehercicio di pase cu e boto frances FS Jacques Stosskopf 🇫🇷. Durante e ehercicio aki a ehecuta varios maniobranan tactico, incluyendo un RAS.
RAS ta significa Reabastecimento riba lama, es decir, aprovisionamento riba lama. Un procedimento unda cu e boto ta ricibi combustibel, alimento, municionnan y otro suministronan di otro boto mientras ambos ta nabega riba lama.
Ambos tripulacion a siña mas riba e forma di traha di e otro. Na e mesun tempo, fortalece e cooperacion cu nos aliado frances 🇳🇱🇫🇷.
Durante e RAS, tambe a despega y aterisa e NH-90 🚁. E NH-90 ta ser utilisa pa realisa patruyahenan na distancia for di e barco. Den e caso, tambe proporciona bunita imagen 📸.