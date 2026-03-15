—CUERPO POLICIAL TA INFORMA—
POLIS DI ORANJESTAD DURANTE CONTROL A DUNA 38 BOET
Diabierna atardi polis di Oranjestad a tene un control di trafico na diferente puntonan stategico den Oranjestad. Durante e control personal di DTP tambe tabata presente.
Polis a controla basta vehiculo di motor y na unda a reparti un total di 38 boet. E boetnan tabata pa entre otro belasting, keur, rijbewijs, luz di number di auto y luz di auto.
DTP a control diferente vehiculo di motor entre otro TX, O, T etc cu ta cay bao di transporte publico. Na total DTP a reparti 22 rapport.
Cuerpo Policial ta keda recorda cu controlnan lo keda tuma lugar y percura bo tin bo documentonan cubo y valido.
Baha bo velocidad. Si bo ta bebe no stuur. Percura pa tin bo amigo responsabel.
Un trafico sigur ta responsabilidad di nos tur.