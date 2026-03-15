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[VIDEO] Huma tabata sali for di segundo piso di e ex-edificio di douane, polis y 2 unidad di bombero a bay p’e.

18:05  March 15, 2026  Leave a comment

Diadomingo atardi a drenta informe si cu nan ta haya holor di huma y esaki tabata sali for di e ex-edificio di douane ademas a mira huma ta sali, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a nota cu di berdad tin un candela na e segundo piso y a mira glas kibra dor di e candela. Na yegada di bomberonan mesora a cuminsa cu un combate y a logra domina ful e candela. Bomberonan a controla e prome piso como tambe e tercer piso y a ripara cu no tin candela. Despues di a controla ful e edificio no a mira ningun hende den e lugar.

 

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