[VIDEO] Chauffeur coriendo cu velocidad halto a perde control bolter drenta mondi 3 herido 2 a keda pega

Dialuna madruga a drenta informe di un accidente cu hende herida y pega den auto na e birada pabao di Napa Santa Cruz, mesora a dirigi tanto polis, ambulans y e equipo di reacate di bombero na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda un Toyota Yaris biniendo for di pabao a perde control na e birada bolter baha caminda bay pega den e mondi pabao di Napa Santa Cruz. Na yegada dibe ambulans a bin compronde cu tin 3 persona den e auto herida, un a logra sali di su mes mientras e otro 2nan si a keda pega den e auto den e mondi. Na yegada di e equipo di rescate di bombero a corta e matanan y e auto pa asina libera e 2 victimanan cu a keda pega. Unabes cu a logra libera nan a transportanan pa hospital.