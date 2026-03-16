Reflexion Dialuna 16 Maart 2026.

Nos ta cuminsa siman nobo jen di enthousiasmo, cu hopi bon intencion.
Nos ta gradici nos bon Dios pa tur loke e tin pa nos.
Den famia, den organisacionnan, tur caminda cu tin agrupacion, ta hopi importante pa tin bon comunicacion.
Un bon comunicacion ta e brug entre confusion y claridad
Semper pa mehora bo reunionnan y logra mas exito cu por, mester dirigi cu confiansa y bon organisa.
Comunica semper cara cu cara, y cu un mente positivo.
Semper nos mester usa nos sabiduria, cu ta varia den cada persona.
Nunca no asumi algo sin puntra y wak bo ta sigur.
Semper intercambia, y no hasi e comunicacion informativo so.
Tambe ta avisa tur cos cu mester.
Trese cosnan clarifica.
Soru pa tur cos keda notifica.
Anota personal y den agenda centraal.
Aclarea ora bo no sa, y no tene berguensa pa bisa.
Punto importante, mester comprende otro.
Ta implanta respet pa tin orden y miho calidad di intercambia informacion.
Nunca husga si bo no sa.
Trata semper pa traha pa mehoracion.
Traha neutralisa pa no lanta polemica.
Reuni y comunica semper den balance.
Corda semper.
Cuida bo pensamento y cuida bo mes.
Cuida bo famia, corda semper cu Dios ta cu nos.