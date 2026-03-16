Chauffeur no a mira auto y ela subi crusada bay dal riba Tercel dama sufri di curason a resulta herida

Dialuna mainta a drenta informe di un accidente cu hende herida dilanti Morocho Supermarket na Hendrikstraat, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda e chauffeur di un Chevrolet Tracker cu no a logra mira e Toyota Tercel y a bay dal riba dje. Como cu e dama chauffeur di e Tercel ta un persona cu ta sufri curason y awor ta sinti dolor na pecho pa mas sigur a laga ambulans pa bin control’e. Na yegada di e ambulans nan a atende na e sitio mes ya cu no tabata necesario pa hib’e hospital.

