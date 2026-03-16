LATAM Airlines ta amplia servicio Lima–Aruba cu vuelo diario cuminsando na april 2026

Conectividad aereo entre Aruba y Sur America ta sigui crece mientras LATAM Airlines ta aumenta su servicio entre Lima (LIM) – Aruba (AUA) di cinco vuelo pa siman pa operacion diario cuminsando na april 2026. E expansion aki ta fortalece aun mas e conexion di Aruba cu e mercado Peruano mientras tambe ta mehora acceso pa e red mas amplio di LATAM den Suramerica.
E aumento ta representa dos vuelo adicional pa siman, añadiendo 348 asiento extra pa siman for di Lima pa Aruba. Cu e expansion aki, e ruta lo ofrece mas cu 1.200 asiento pa siman cada direccion, representando un aumento di mas o menos 40% compara cu e aña anterior den capacidad di asiento entre Lima y Aruba pa aña 2026.
A base anual, e frecuencia adicional lo genera mas cu 18.000 asiento adicional den e mercado Peru–Aruba, apoyando e crecimiento continuo di bishitantenan for di Sur America y reenforsando e posicion di Aruba como un destino principal den Caribe pa bishitantenan di e region.
Operando cu avion Airbus A320, e ruta ta conecta Aruba cu e hub di LATAM na Lima, brindando acceso facil cu un escala pa varios ciudadnan importante den Sur America incluyendo Santiago, Buenos Aires, Montevideo y Quito.
“E decision di LATAM pa amplia e ruta Lima–Aruba pa vuelo diario ta refleha e demanda fuerte pa biahe entre Peru y Aruba,” asina Jo-Anne Arends, Aviation Business Development Executive na Aruba Airport a duna di conoce. “E aumento aki ta fortalece conectividad aereo di Aruba cu Sur America y ta mustra e confiansa continuo cu aerolineanan tin den nos destino.”
“Pa Aruba, e relacion comercial cu LATAM Airlines ta importante. Como un aerolinea di legado, nan ta transporta un segmento di biahero di hopi balor den henter region Latino Americano, reenforsando e importancia strategico di e conexion aki cu e mercadonan di Perú, Chile, Argentina y Brazil. Frecuencia diario lo haci e conectividad aki mas fuerte, reenforsando e relacion di Aruba cu e region y contribuyendo na diversificacion global,” asina Ronella Croes, CEO di Aruba Tourism Authority, a enfatisa.
Fortaleciendo asociacionnan na Routes Americas 2026
E anuncio ta sigui despues di reunionnan recien entre Aruba Airport Authority, Aruba Tourism Authority y LATAM Airlines durante Routes Americas 2026 na Rio de Janeiro, e foro principal den e region pa desaroyo di servicio aereo unda aerolineanan, aeropuertonan y autoridadnan di turismo ta colabora pa amplia conectividad global.
Durante e evento, LATAM Airlines Group a ricibi e Airline Partnership Award, reconociendo e colaboracion fuerte entre e aerolinea cu Aruba Airport y socionan di turismo pa desaroya y crece conectividad exitosamente. E premio ta destaca compromiso di LATAM pa asociacionnan strategico, desempeño sosteni di rutanan y iniciativanan conhunto cu ta stimula demanda di pasaheronan.
E crecemento continuo di e ruta Lima–Aruba ta refleha e asociacion fuerte entre LATAM Airlines, Aruba Airport Authority y Aruba Tourism Authority pa amplia conectividad entre Aruba y Sur America.
Ampliando conectividad cu Sur America
LATAM Airlines Group ta e grupo di aerolinea mas grandi di America Latina, sirbiendo mas cu 160 destinacion den casi 30 pais na mundo. Mediante su hubnan na Lima, Santiago, São Paulo y Bogotá, e aerolinea ta brinda conectividad amplio den henter Sur America y tambe cu destinacionnan den Merca, Europa y otro regionnan.
E decision pa opera vuelo diario henter aña ta sigui apoya e strategia di Aruba pa fortalece conectividad aereo y amplia su alcance den e mercado Sur Americano, mientras ta reforsa e rol di Aeropuerto Internacional Reina Beatrix den conecta Aruba cu mercadonan internacional clave.
LATAM Airlines Expands Lima–Aruba Service to Daily Flights Starting April 2026
Air connectivity between Aruba and South America continues to grow as LATAM Airlines increases its Lima (LIM) – Aruba (AUA) service from five weekly flights to daily operations starting in April 2026. The expanded service further strengthens Aruba’s connection with the Peruvian market while improving access to LATAM’s broader South American network.
The increase represents two additional weekly flights, adding 348 extra seats per week from Lima to Aruba. With this expansion, the route will offer more than 1,200 weekly seats each way, representing an approximately 40% year-over-year increase in seat capacity between Lima and Aruba in 2026.
On an annual basis, the additional frequencies will generate over 18,000 additional seats in the Peru–Aruba market, supporting continued visitor growth from South America and reinforcing Aruba’s position as a leading Caribbean destination for travelers from the region.
Operated with Airbus A320 aircraft, the route connects Aruba with LATAM’s hub in Lima, providing convenient one-stop access to several major cities across South America including Santiago, Buenos Aires, Montevideo, and Quito.
“LATAM’s decision to expand the Lima–Aruba route to daily flights reflects the strong demand for travel between Peru and Aruba,” said Jo-Anne Arends, Aviation Business Development Executive at Aruba Airport. “This increase strengthens Aruba’s air connectivity with South America and demonstrates the continued confidence airlines have in our destination.”
“For Aruba, the commercial relationship with LATAM Airlines is important. As a legacy airline, they transport a high-value segment of travelers across the Latin American region, reinforcing the strategic importance of this connection with the Peruvian, Chilean, Argentinean and Brazilian markets. Daily frequency will make this connectivity stronger, further strengthening Aruba’s relationship with the region and contributing towards global diversification,” said Ronella Croes, CEO of the Aruba Tourism Authority.
Strengthening Partnerships at Routes Americas 2026
The announcement follows recent meetings between Aruba Airport Authority, Aruba Tourism Authority, and LATAM Airlines during Routes Americas 2026 in Rio de Janeiro, the region’s leading air service development forum where airlines, airports, and tourism authorities collaborate to expand global connectivity.
During the event, LATAM Airlines Group received the Airline Partnership Award, recognizing the airline’s strong collaboration with Aruba Airport and tourism partners in successfully developing and growing connectivity. The award highlights LATAM’s commitment to strategic partnerships, sustained route performance, and joint initiatives that stimulate passenger demand.
The continued growth of the Lima–Aruba route reflects the strong partnership between LATAM Airlines, Aruba Airport Authority, and Aruba Tourism Authority in expanding connectivity between Aruba and South America.
Expanding South American Connectivity
LATAM Airlines Group is the largest airline group in Latin America, serving more than 160 destinations across nearly 30 countries worldwide. Through its hubs in Lima, Santiago, São Paulo, and Bogotá, the airline provides extensive connectivity across South America and to destinations throughout the Americas, Europe, and beyond.
The move to daily year-round service further supports Aruba’s strategy to strengthen air connectivity and expand its reach within the South American market while reinforcing Queen Beatrix International Airport’s role in connecting Aruba with key international markets.
LATAM Airlines amplía su servicio Lima-Aruba a vuelos diarios a partir de abril de 2026
La conectividad aérea entre Aruba y Sudamérica continúa creciendo, ya que LATAM Airlines aumenta su servicio Lima (LIM) – Aruba (AUA) de cinco vuelos semanales a operaciones diarias a partir de abril de 2026. Esta ampliación del servicio fortalece aún más la conexión de Aruba con el mercado peruano, al tiempo que mejora el acceso a la red sudamericana más amplia de LATAM.
Este aumento representa dos vuelos semanales adicionales, sumando 348 asientos extra por semana entre Lima y Aruba. Con esta expansión, la ruta ofrecerá más de 1200 asientos semanales en cada sentido, lo que representa un incremento interanual de aproximadamente el 40 % en la capacidad de asientos entre Lima y Aruba en 2026.
Anualmente, las frecuencias adicionales generarán más de 18000 asientos adicionales en el mercado Perú-Aruba, lo que impulsará el crecimiento continuo del turismo procedente de Sudamérica y consolidará la posición de Aruba como destino líder del Caribe para los viajeros de la región.
Operada con aviones Airbus A320, esta ruta conecta Aruba con el centro de operaciones de LATAM en Lima, ofreciendo un cómodo acceso con una sola escala a varias ciudades importantes de Sudamérica, como Santiago, Buenos Aires, Montevideo y Quito.
“La decisión de LATAM de ampliar la ruta Lima-Aruba a vuelos diarios refleja la fuerte demanda de viajes entre Perú y Aruba”, declaró Jo-Anne Arends, Ejecutiva de Desarrollo de Negocios de Aviación del Aeropuerto de Aruba. “Este incremento fortalece la conectividad aérea de Aruba con Sudamérica y demuestra la continua confianza que las aerolíneas tienen en nuestro destino”.
“Para Aruba, la relación comercial con LATAM Airlines es importante. Como aerolínea tradicional, transporta un segmento de viajeros de alto valor en toda Latinoamérica, lo que refuerza la importancia estratégica de esta conexión con los mercados peruano, chileno, argentino y brasileño. La frecuencia diaria fortalecerá esta conectividad, consolidando aún más la relación de Aruba con la región y contribuyendo a la diversificación global”, afirmó Ronella Croes, directora ejecutiva de la Autoridad de Turismo de Aruba.
Fortalecimiento de las alianzas en Routes Americas 2026
El anuncio se produce tras las recientes reuniones entre la Autoridad Aeroportuaria de Aruba, la Autoridad de Turismo de Aruba y LATAM Airlines durante Routes Americas 2026 en Río de Janeiro, el principal foro de desarrollo de servicios aéreos de la región, donde aerolíneas, aeropuertos y autoridades turísticas colaboran para ampliar la conectividad global.
Durante el evento, LATAM Airlines Group recibió el Premio a la Alianza Aérea, en reconocimiento a su sólida colaboración con el Aeropuerto de Aruba y sus socios turísticos para el desarrollo y crecimiento exitoso de la conectividad. El premio destaca el compromiso de LATAM con las alianzas estratégicas, el desempeño sostenido de sus rutas y las iniciativas conjuntas que estimulan la demanda de pasajeros.
El continuo crecimiento de la ruta Lima-Aruba refleja la sólida alianza entre LATAM Airlines, la Autoridad Aeroportuaria de Aruba y la Autoridad de Turismo de Aruba para expandir la conectividad entre Aruba y Sudamérica.
Ampliación de la conectividad en Sudamérica
LATAM Airlines Group es el grupo aéreo más grande de Latinoamérica, con vuelos a más de 160 destinos en casi 30 países. A través de sus centros de operaciones en Lima, Santiago, São Paulo y Bogotá, la aerolínea ofrece una amplia conectividad en Sudamérica y con destinos en América, Europa y otros lugares del mundo.
La transición a un servicio diario durante todo el año refuerza la estrategia de Aruba para fortalecer la conectividad aérea y expandir su presencia en el mercado sudamericano, al tiempo que consolida el papel del Aeropuerto Internacional Reina Beatrix como enlace entre Aruba y mercados internacionales clave.