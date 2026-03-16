Directie Natuur en Milieu (DNM) ta cera diaranson 18 di maart en conexion cuDia Nacional Himno y Bandera 2026                                   

ORANJESTAD – Den conexion cu celebracion y observacion di Aruba su dianacional, 18 di maart, dia di Aruba su Himno y Bandera 2025, DNM ta cera henterdia riba 18 di maart venidero. Nos oficina na B v/d Veen Zeppenfeldtstraat #7situa den e edificio monumental Uncle Louis Store na San Nicolas lo ta cera papublico. Pa cualkier eventualidad por notifica via un mensahe riba nos plataformadi Facebook messenger @dnmaruba. Pa melding di urgencia tocante naturalesa ymedio ambiente por haci esaki via Polis. DNM ta habri bek riba diahuebs 19 dimaart di 7:30 pa dilanti.Pabien, Aruba! DNM ta felicita pueblo di Aruba cu e dia aki.DNM ta haci un yamada na comunidad cu si ta desea di aporta na conservacion dinos naturalesa por haci uzo di un di e registronan riba nos websitewww.dnmaruba.org. Por registra matanan cu ta asina grandi cu por califica nancomo mata monumental. A base di e registro, nos por formula maneho pa masproteccion. Tambe tin e registro di neishi di Shoco. Durante cu bo ta keiro rond,bo a topa cu un nesihi di shoco? Bo por registra esaki pa asina proteha e neishi.