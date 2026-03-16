Corte den Prome Instancia a reanuda awe formalmente e tratamento di e caso penal conoci como Caret y a cer’e mes ora tambe. Di e manera aki, e investigacion cu hues a haci di e caso den su contenido a keda completa.

Hues a dicidi awe cu e lo dicta sentencia riba 2 di april 2026.

E caso Caret ta referi na un incidente den cual A.C. Lanoy a perde su bida pa motibo di un tiro policial. Dos polis, R.R.G.D. y M.V., ta wordo persigui den Corte pa esaki. Den anochi di 9 di februari 2025, despues di un persecucion, ambos a tira riba auto di e victima. E polisnan ta wordo sospecha di complicidad di homicidio.

Caret

Het Gerecht in eerste aanleg heeft vandaag de behandeling in de strafzaak genaamd Caret formeel hervat en direct daarna gesloten. Daarmee is het inhoudelijke onderzoek door de rechter afgerond.

Vandaag heeft de rechter bepaald dat het vonnis in deze zaak op 2 april 2026 wordt uitgesproken.

De zaak Caret draait om het schietincident waarbij A.C. Lanoy door een politiekogel om het leven kwam. Twee politieagenten, R.R.G.D. en M.V., staan hiervoor terecht. In de nacht van 9 februari 2025 schoten zij, na een achtervolging, op de auto van het slachtoffer. Zij worden verdacht van medeplegen van doodslag.