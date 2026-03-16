Aruba Convention Bureau ta lansa prome proyecto di CSR di 2026 hunto cu un grupo di huesped

Aruba Convention Bureau (ACB) ta anuncia cu hopi placer nan prome proyecto di Responsabilidad Social Corporativo, esta Corporate Social Responsibility (CSR), pa 2026, como parti di e campaña continuo di CSR di ACB. Pa medio di e iniciativa aki, Aruba Convention Bureau ta sigui anima organisacionnan y gruponan cu ta bishita Aruba pa participa activamente den proyectonan cu ta contribui na fortalecemento di nos comunidad local.

Recientemente, e grupo incentivo Indiana Constructors, cu 275 participante y cu tabata hospeda na Hyatt Regency Aruba Resort, a participa den un actividad di CSR practico na Centro di Bario Savaneta. E proyecto a enfoca riba trabounan di mantenemento y renobacion di e speeltuin, creando un ambiente mas sigur pa mucha y famianan di e bario.

Representantenan di ACB a bishita e grupo personalmente pa expresa nan agradecimento pa e apoyo brinda y pa reconoce nan compromiso cu duna bek na Aruba. E iniciativa aki ta un bon ehempel di con turismo por contribui no solamente economicamente, pero tambe socialmente, creando un impacto positivo pa e isla y su habitantenan.

E proyecto tabata posibel danki na cooperacion di Cede Aruba y De Palm DMC, e compania di maneho di destino di e grupo. Durante conversacionnan cu Richard Hedgecock, Presidente di Indiana Constructors, y tambe cu Laura Jackson, Senior Project Manager, y Andria Hine, ACB a wordo agradabelmente sorprendi pa e orguyo cu e boluntarionan a mustra pa nan donacion di mas cu USD 6,000 na material y pa dedica cuatro ora di nan biahe incentivo na servicio comunitario practico.

Ademas, durante un di e recepcionnan, e grupo a participa den un actividad di pintura en bibo, unda un artista local a crea un pintura inspira pa e turtugan di Aruba. Na final di e anochi, e pintura a wordo subasta, y e grupo a logra recauda USD 6,000 adicional, cu a wordo duna como donacion na Fundacion Centro Famia Piedra Plat.

Bastante di e participantenan tabata bishitando Aruba pa prome biaha. Sr. Hedgecock a resalta e hospitalidad caluroso di chauffeurnan di taxi, personal di hotel y e comunidad local, cu a haci nan bishita realmente memorabel. E deseo di e grupo pa duna bek y laga e isla bunita manera nan a hay’e ta alinia perfectamente cu e vision di A.T.A. pa turismo responsabel y cu impacto.

Pa ACB, e proyecto di CSR aki ta representa un exito inmediato y significativo. Un demostracion cla di con turismo por impulsa crecemento social, fortalece conexion comunitario y crea un impacto positivo y duradero mas aya di e experiencia di huesped.

Tocante Aruba Convention Bureau

Aruba Convention Bureau (ACB) ta opera como un division dedica dentro di Aruba Tourism Authority (A.T.A.). ACB ta enfoca riba atrae y reunionnan, incentivonan, conferencianan, y eventonan riba nos isla. ACB ta traha di cerca cu partnernan local y internacional pa posiciona Aruba como un destinacion prinicipal pa eventonan di negoshi mientras cu ta garantisa cu e actividadnan aki ta trece beneficionan significativo pa economia y comunidad local.