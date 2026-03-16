enconexion cu seguridad nacional TA PROHIBI PA UZA DRONES OF CUALKIER SORTO DI AERONAVE RIBA PAIS ARUBA DIA 17 PA 18 MAART 2026

Santa Cruz, ARUBA: Cuerpo Policial Aruba, Departamento di aviacion y Gobierno di Aruba ta anuncia cu en
conexion cu bishita di Su Mahestad Rey Willem Alexander na Aruba lo tin un prohibicion estricto di uzo di
drones y di avion di remote control riba teritorio di Pais Aruba entrante diamars anochi 17 maart 2026 pa 8pm
te cu diaranson 18 maart 2026 pa 8pm.
E prohibicion aki ta aplica te na un altura maximo di 6500 pia den e espacio aereo riba teritorio di pais Aruba
mas un distancia for di nos costa te cu 500 meter riba lama.
Ademas di esey, tin un prohibicion pa vuelonan local di tur sorto di aeronave (incluyendo avioneta y helicopter)
den e mes un periodo ariba menciona. Solamente vuelonan comercial internacional ta permiti pa baha y subi na
Aeropuerto Internacional Reina Beatrix.
Aeronavenan usa door di autoridadnan local tin exepcion.
E medidanan aki ta necesario en conexion cu seguridad nacional. Nos ta pidi comunidad pa tene cuenta cu e
prohibicion aki.