cla y prepara CUERPO POLICIAL ARUBA PREPARANDO PA BISHITA DI SU MAHESTAD REY WILLEM ALEXANDER NA ARUBA

Oranjestad ARUBA: Cuerpo Policial Aruba for di algun luna caba ta preparando pa e bishita di Su Mahestad

Rey Willem Alexander na Aruba.

Coordinacion estricto ta andando conhuntamente Gobierno di Aruba, Departamento di communicacion di Su

Mahestad Rey Willem Alexander y departamento di communicacion di Cuerpo Policial Aruba, pa e seguridad

di e publico pero tambe di Su Mahestad Rey Willem Alexander. Den un equipo profesional y tactico ta

preparando e ultimo puntonan di atencion pa nos comunidad tambe por presencia un bunita acto protolar.

Tanto practico y strategico diferente unidadnan special ta haciendo nan ehercisio pa asina ta bon prepara pa e

yegada di Su Mahestad Rey Willem Alexander. Mando Policial tambe ta cla y prepara pa asina coordina e

bishita aki pa asina mantene e seguridad Nacional di Pais.

Nos comunidad ta mirando diferente unidadnan cu zwaailicht tambe scuchando varios sirena esaki ta pa motibo

di entrenamento cu mester sosode riba caminda publico.

Nos comunidad mester tene na cuenta cu tin camindanan importante cu lo wordo cera pa e bishita protocolario.

Mester tuma rutanan alternativo pafo di Oranjestad tambe camindanan principal. Ta recomenda pa uza

camindanan di Santa Cruz, Paradera, Piedra plat, Tanki Leender, Pos Chikito parti patras etc..

Ban yama Su Mahestad Rey Willem Alexander un bon bini caluroso na Aruba y sigur cu sosten di Cuerpo

Policial Aruba pa mantene seguridad di Pais Aruba sigur!