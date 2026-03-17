Reflexion Diamars 17 Maart 2027.

Awe nos ta lanta tempran pa por probecha di cada rato bunita cu e dia ta duna nos pa gosa.
No ta cuminsa cu nos deber pa gradici nos bon Dios pa e bunita día cu nos por gosa di dje.
Nos ta na bispo di un dia di celebracion di nos Hymno y Bandera.
Semper e arubiano a biba felis, y tabata gosa di tur momento cu por.
Contento cu su famia, bisinjanan y amigonan.
Buskando paz, y momentonan di alegria pa nan ta contento.
Nos mester keda leuw di hendenan amarga, cu ta purba kita bo felicidad.
Tambe ora bo ta enamora, cual ta e colmo di bo felicidad.
Manera un paar di paloma.
Buska hende bon, cu kier bo bon.
Nos mester respeta y aprecia e hendenan cu si kier nos bon.