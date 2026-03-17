Diamars merdia a drenta informe di un accidente cu hende herida na e crusada Emmastraat J.G. Emanstraat, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio, Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda un auto di huur maneha pa un dama turista biniendo zuid den Emmastraat no a para pa duna preferencia na e Honda Fit biniendo di pabao y nan a dal den otro. Debi na e impacto na prome instante 2 persona a resulta herida pero na yegada di e personal di ambulans nan no tabata desea atencion medico.