Reflexion Diaranson 18 Maart 2026.

Awe nos isla ta di fiesta y su pueblo gosando di 40 aña Status Aparte y 50 aña cu su propio Hymno.
Pesey nos mester lanta mainta tempran pa gradici nos bon Dios pe logronan aki.
Pa nos hendenan por gosa y disfruta di cada dia cu nos lanta y gradici Señor.
Ban nos tur hunto, y ban gradici nos bon Dios pa regala nos un día nobo, pa nos tur uni pa por gosa lo máximo.
Lanta nos mannan, y gradici,
Pa nos tin rosea,
Pa nos tin bida,
Pa nos tin salud,
Pa nos tin trabou,
Pa nos tin famia,
Pa nos tin cas,
Pa nos tin internet pa por comunica cu nos hendenan,
Pa e bista cu E ta tira riba nos tur dia pa nos no ta den peliger
Pa libra nos di hende malo,
Danki Señor pa tur bo bondadnan.
Amen !