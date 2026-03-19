Reflexión Diahuebs 19 Maart 2026.

Felis dia mainta cu hopi bendicion, pa nos gradici nos bon Dios pa un dia bunita y un día di hymno y bandera masha bunita mes y hopi intensivo.
Masha hopi actividad y un pueblo cu a gosa masha hopi mes.
Nos tabata tin bishita di nos rey Willem Alexander cu a ser ricibi cu un caluroso bon bini na nos pais.
Sigur cu nos rey lo keda sumamente contento cu e desaroyo di nos pais.
Nos a disfruta di un tremendo manifestación musical dilanti parlamento.
Nos por bisa cu ainda nos pueblo ta demostra cu nos tin un curason hopi amistoso cu ta hasi nos pais un isla hopi dushi mes.
Hopi importante pa nos bishitantenan.
Aruba ta keda un isla hopi amical, cu ta hasi nos turistanan keda stima nos luga.
Nos bishitantenan ta keda adora nos isla y ta sinti nan mes mane na nan cas.
Ta hopi placa ta paga pa jega nos pais y cu kambernan caro, pero si nos sigui mantene nos isla limpi y nos amor pa e bishitante, nos lo keda sigur un luga hopi stima pa bolbe y cu nos playanan asina blanco y bunita.
Cada ciudadano, cada trahado den sector hotelero mester pone nan parti pa nos logra esaki.
Bon bini na nos dushi isla stima.