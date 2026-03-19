[VIDEO] Candela basta grandi hopi cerca di un lugar pa cuida cacho na San Fuego!

Diahuebs atardi a drenta informe di un candela basta grandi cu tabata manda hopi huma den e vecindario di San Fuego, mesora a dirigi polis como tambe bombero na e sitio. Na yegada di bombero a nota cu e candela ta basta grandi y tin hopi yerba seco. Ademas e bomberonan a nota cu e candela aki ta pega cu un lugar pa cuido di cacho pero danki Dios e huma no tabata bay den nan direccion. Pero como cu e candela tabata basta grandi a pone 2 slang pa domina y paga e candela mas pronto posibel. Bomberonan a pidi pa mas awa mirando cu e candela tabata grandi mientras polis a presenta mirando bisinja ta conta cu hopi tempo a avisa e bisinja pa tene cuenta yerbe seco pa corta esakinan, pero no tabata haya oído pa esaki unda te awo ta desconoci origen cu e candela a cuminsa. Ta supone cu e calor lo ta causante di e candela aki. Despues di a bringa hopi cun’e a logra domin’e. UPDATE: Den oranan di anochi a drenta informe di cu e mesun candela ey a bolbe sende y a bolbe manda bombero na e sitio.