E sorteo di Lotto 5 ta hunga awe diahuebs 

ORANJESTAD, Aruba – 19 di maart 2026: En conexion cu celebracion di Himno y Bandera di ayera diaranson 18 di maart, no tabata tin sorteo di Lotto 5 y consecuentemente e sorteo di Lotto 5 lo hunga awe diahuebs 19 di maart pa 7:45PM. Ta corda hungadonan pa cumpra nan Lotto trempan, pa evita cu ta keda for di e sorteo y como tal, keda for di e chens di cambia nan bida cu Lotto, E Loteria di Aruba. Tambe lo por cumpra bo Lotto Online y awo cu mas manera pa recarga bo cuenta sea bo ta pasa na bo rebendedo preferi of por recarga usando Pay.aw.
Lotto, E Loteria di Aruba tin diferente wega, Catochi, Big 4, 1-OFF, Zodiac, Wega di Number di Korsou di Lotto, Lucky 3, Multi-X, Lotto di Dia, Lotto 5, Mini Mega y cu su Mega Plus y e diferente weganan di Raspa y Gana y Instacash. Tambe lo por hunga Lotto Online door di bishita: play.lottoaruba.com pa por registra. Cumprando Lotto bo ta contribui na deporte riba nos isla. E meta ta pa organisa loteria, cambia bida di su hungadonan y na mes momento inverti den deporte local pa medio di donacionnan na e comision di subsidio.