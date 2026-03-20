Reflexion Diabierna 20 Maart 2026.

Awe nos ta cuminsa cu hopi emocion en bista cu ta un fin di siman.
Nos gratitud pa nos bon Dios.
Nos fin di siman cu nos por prepare ma nos ta desea.
Dos dia pa gosa cu famia y principalmente pa relaha curpa.
Nos a mira den un programa cu ta adverti pueblo pa bai poco poco den e dianan aki cu e calor ta bolbe lanta y por tin concecuencia fatal pa hopi persona.
E peliger pa ataque di curason o ataque celebral ta hopi grandi.
Último añanan esaki a bira mas común y ta debi na e calentacion di e clima.
Último dianan tabata tin hopi keho di garganta sera cu keintura y griep.
Temporada cu manera un tiki awasero cai e ta bin cu tur e virus y sushedad di ariba.
Ta conoci cu tur aña ta mira e stof di Sahara ta jega te den Caribe.
Tur henda por imahina cuanto sushedad di malesa y bacteria cu por bin cu e stof aki.