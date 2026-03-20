Publico entusiasma pa siña di nos antepasadonan a bishita MANA Dia di Himno y Bandera
Museo Arqueologico Nacional Aruba -MANA y Club Kibrahacha ta hopi contento y agradicido na e bishitantenan interesa y entusiasma cu a celebra 50 aña di Himno y Bandera na MANA. Hopi famia a disfruta di un programa amplio y varia den un dushi ambiente.
Mas cu 10 aña pasa Club Kibrahacha a colabora pa prome biaha cu MANA y a aporta cu bunita presentacionnan di musica bibo, canto y baile y asina ta trece mas alegria ainda riba nos dia nacional. E biaha aki publico tambe a haya bunita presentacion di Ryah Sy, un boluntario hoben di MANA cu a gana di dos luga den Festival un Canto pa Nos Himno y Bandera 2026, categoria adulto tipico di antaño, cu su cantica “Si nos actua awor”. Carly Buera, cu a gana di tres luga den Festival un Canto pa Nos Himno y Bandera den categoria di 11 pa 12 aña deleita publico cu su cantica “Oh Dushi Wals”. Y por ultimo publico a gosa di e bunita bos di cantante local Soraine.
Hopi persona a dicidi di opta pa un experiencia cultural unda alaves ta siña di nos antepasadonan. Constantemente tabata tin un fluho di grandi y chikito den salanan di exposicion permanente unda hopi a haci uzo di e oportinidad pa haci pregunta na arkeologo Raymundo Dijkhoff. Alavez hopi a disfruta di e exposicion temporario STICUSA, cortesia di UNOCA, den Hadrey di MANA. Artista cu glas Bernadette van der Klooster a duna su Artist Talk continuamente den su exposicion Site-, Side, Sight-Walks.
Auditorio tabata dos biaha completamente yen cu interesadonan den e presentacion tocante investigacion di DNA antiguo di arkeologo Harold Kelly hunto cu archeo-genetica Kathrin Nägele di ‘Max Planck Institute for Evolucionary Antropolgy’. A graba e presentacion aki pues keda pendiente pasobra lo ‘upload’ esaki den termino corto pa esnan cu no a logra pa ta presente dia 18 di maart.
Hopi mucha a gusta e buki di kleur cu su informacion di arkeologia y DNA splica na un forma simpel, cortesia di Max Planck Institute for Evolucionary Antropology di Alemania. Alaves nan a busca nan “stempel di Indjan” y of facepainting y a haya un regalito gratis. Design Academy tabata presente pa duna informacion di nan studio MBO4, como di curso y tayer cu nan ta ofrece na hoben y di biaha por a participa na un tayer cortico unda ta siña traha kraalchi di klei. Mientrastanto artista Andreea Cavidjan- Kock tabata siña grandi y chikito e tecnica di verf cu awa. Aruva Atelier a presenta nan colleccion di T-shirt “Isla”. Snackbox a sold out por completo y hopi a disfruta di un dushi aros con pollo of sopi di carni.
MANA ta gradici Club Kibrahacha y su miembronan pa nan aporte di añanan caba riba dia di Himno y Bandera, como tambe ta gradici Design Academy, artista Andreea Cavadjan, Aruva Atelier, mr. Aldrick Figaroa, artista cu glas Bernadette van der Klooster, specialista den DNA antiguo Kathrin Nägele y en especial tur nos Boluntario hoben y adulto cu a dedica nan tempo liber y energia pa bin yuda hasi e celebracion di 50 aña di Himno y Bandera na MANA uno asina exitoso.