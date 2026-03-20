Cuerpo Policial Ta Informa
UNIT NARCOTICA CU UN DETENCION DURANTE ENTRADA HUDICIAL
Na un percela den Bernhardstraat diabierna atardi na San Nicolas, Unit Narcotica a haci un entrada Hudicial pa loke ta bendemento di droga.
Na e percela a detene un hende homber di inicial F.M.A.R. naci na Aruba di 66 aña.
Investigacion ta andando y no ta descarta cu lo tin mas detencion den e dianan nos dilanti.
Durante e entrada hudicial a haci uzo di K-9, Flex Team y RRT.
Cuerpo Policial ta keda recorda nos comunidad cu si bo sa algo of wak algo yama nos tiplijn di Polis cu ta 11141. Bo ta keda anonimo.