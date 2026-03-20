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UNIT NARCOTICA CU UN DETENCION DURANTE ENTRADA HUDICIAL

19:03  March 20, 2026  Leave a comment

Cuerpo Policial Ta Informa

UNIT NARCOTICA CU UN DETENCION DURANTE ENTRADA HUDICIAL

Na un percela den Bernhardstraat diabierna atardi na San Nicolas, Unit Narcotica a haci un entrada Hudicial pa loke ta bendemento di droga.

Na e percela a detene un hende homber di inicial F.M.A.R. naci na Aruba di 66 aña.

Investigacion ta andando y no ta descarta cu lo tin mas detencion den e dianan nos dilanti.

Durante e entrada hudicial a haci uzo di K-9, Flex Team y RRT.

Cuerpo Policial ta keda recorda nos comunidad cu si bo sa algo of wak algo yama nos tiplijn di Polis cu ta 11141. Bo ta keda anonimo.

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