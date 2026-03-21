[VIDEO] Pelea entre hobennan den un encuentro di futbol na Riverplate unda ambos hoben a resulta herida y un deteni

Diabierna anochi a drenta informe di un pelea entre 2 hoben na veld di Riverplate, mesora a dirigi patruya na e sitio, na yegada di e patruya a nota cu cosnan ta bayendo for di man y a solicita mas patruya na e sitio. Mas patruya a ser dirigi entrenan di otro distrito. A bin resulta cu aki tabata trata di un pelea entre dos hoben unda un di nan tabata tin un corta mientras e otro a ser deteni. Ambulans a ser pidi na e sitio pa atende e victima y e vehiculo di transporte pa hiba e otro hoben pa warda di polis. Un rato despues a pidi ambulans bin controla e hoben deteni ya cu e tabata tin dolor na su schouder of a saca esaki for di su lugar.