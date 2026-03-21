[VIDEO] Durante patruya polis a nota un conosido di husticia busca pa Ministerio Publico ta stuur y a detene!

Diasabra madruga polis a nota un persona conosi ta coriendo auto y a para esaki, pero como tin 3 hende den e auto a pidi refuerso, mesora 2 otro patruyanan a bay na e sitio. E chauffeur ta e conosido di polis cu recientemente a sali liber pero awor tin ordo di su buskeda y detencion pa otro caso di ladronicia. E doño di e auto mes ta patras drumi den e auto hunto varios paña etc. etc. pero esakinan lo ta pertenece na e doño. Polis a detene e sospechoso y a hib’e warda di polis pa e responde na su envolvimento den e crimen cu ela comete.