Reflexion Diasabra 21 Maart 2026.

Awe ta dia di descanso y dia di baila poco.
Claro prome cu lanta foi cama un oracion dedica na nos bon Dios lo ta nos deber pa nos gradici pa por ta hala rosea y pa tur e regalonan cu Señor tin pa nos.
Si nos wak bon tin hopi dicho cu nos grandinan ta usa cu door di nan experencia a hinka den otro.
No laga pa mayan loke bo por hasi awe.
Pakiko, pasobra bo no sa si bo por hanja tempo pa hacie mayan, of si bo tey mes !!í
Mescos cu : Tanten cu tin solo tin careda di bina.
Tanten solo no drenta por sigi hasi hopi ainda
Mescos cu : no ta tur dia te mesun dia, o ta un bon dia !
Pero nos lo por purba di hasi di nos bon si !!
Nos hobennan ta sinja di grandinan, y mas concreto nos ta cu nan, mas honesto nos trata nan, mas nan tambe lo lanta cu honestidad.
No ta tur hende lo bisabo e berdad, pero abo trata si di ser lo mas honesto cu por.
Bo lo hanja un ego, un nomber di hende di confiansa.
Maske con lihe e mentira ta, e berdad semper lo alcance.
E berdad semper lo sali na cla.
Den bida tin envidia, tin hende jaloers.
No ta tur hende lo kier wak bo triunfa.
Djies no preocupa cu nan.
Sigi bo caminda pa exito den bida.
Percura pa abo si bai dilanti.