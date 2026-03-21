Gobernador di Aruba, Su Excelencia Alfonso Boekhoudt, diahuebs atardi a entrega oficial un Decreto Real (Koninklijk Besluit) na dos marinier Arubiano na honor di nan promocion na Marinierskazerne Savaneta. E ceremonia a tuma luga na Cas Ceremonial di Gobernador. E Comandante suplente di Marinierskazerne, ‘majoor der mariniers’ Marc Huisman, tambe tabata presente na e ocasion aki.

Sr. J.L.Teixeira a ricibi su Decreto Real den cuadro di su promocion cerca e personal militar di Aruba di ‘eerste luitenant der mariniers van Aruba’ pa ‘kapitein der mariniers van Aruba’.

Sr. J.L.E. Peterson a ricibi su Decreto Real, den cuadro di su promocion cerca e personal militar di Aruba di ‘sergeant aspirant-officier der mariniers van Aruba’, pa ‘tweede luitenant der mariniers van Aruba’.

Potretnan: © Kabinet Gouverneur Aruba

Koninklijk Besluit (KB) uit aan twee Arubaanse mariniers ter ere van hun bevordering bij de Marinierskazerne Savaneta.

Op Cas Ceremonial di Gobernador reikte de Gouverneur van Aruba, Zijne Excellentie Alfonso Boekhoudt, donderdag middag officieel een Koninklijk Besluit (KB) uit aan twee Arubaanse mariniers ter ere van hun bevordering bij de Marinierskazerne Savaneta. Hierbij was ook aanwezig de plaatsvervangend Commandant van de Marinierskazerne Savaneta, majoor der Mariniers Marc Huisman.