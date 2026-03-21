E aspirant corporalnan di e Formacion Profesional Avanza (VVO) CARMIL a entrena nan capacidadnan di liderazgo. Nan a haci esaki hunto cu e militarnan caribeño di e Prome Formacion Militar (EMV) den un invasion anfibico na Mount Pleasant.
Den e operacion, e militarnan a bay den un boto y a ser laga na tera pa tene un accion. Durante e ehercicio nan a utilisa diferente armanan di candela como e MAG y e C7.
E ehercicio a ser haci den e oscuridad pa entrena den condicionnan realistico. Pa e VVO, esaki tabata parti di e siman anfibico Pa e EMV, e accion constitui e atake final di su FINEX, tras lo cual, despues di un marcha final di 25 km, nan ta ser incorpora den Fort Amsterdam.