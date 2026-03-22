[VIDEO] Na Camacuri chauffeur a perde control ranca palo di lus y borchi trafico y bolter bay cay den e rooi

Diadomingo madruga a drenta informe di un accidente cu hende herida dilanti ex-Club Caribe, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda e chauffeur di un Nissan March bayendo pabao a perde control baha caminda ranca borchi ranca palo di lus bolter bay cay den e rooi. Debi na e impactonan e chauffeur a resulta herida y tabata keha di basta dolor. Na yegada di e ambulans nan a atende y victima y a hiba e chauffeur cu urgencia pa hospital.