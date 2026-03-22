[VIDEO] Dama a sali dilanti Pick-up cu tabata coriendo velocidad halto y nan a accidenta

Diadomingo mainta a drenta informe di un accidente cu hende herida na Tanki Flip, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda cu e chauffeur di un pick-up Hyundai H100 bayendo pabao cu velocidad poco halto y un Mercedes Benz s.u.v. 500 SL saliendo for di panort no a calcula e velocidad ni e distancia bon y e pick-up a lastra un brake y a bay dal den e banda patras di e s.u.v.. E impacto tabata net na banda di e chauffeur y ela resulta herida. Na yegada di e ambulans nan a atende ambos chauffeur y esun di e Mercedes Benz tabata bon pero esun di e pick-up si mester a ricibi tratamento di e ambulans pa despues transporte pa hospital.