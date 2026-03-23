Posted in INCIDENTE [VIDEO] Polis a bay pa homber sinta riba acera pasobra no por a cana mas pero ora polis a yega ya nan a hib'e 21:51 March 22, 2026 Leave a comment Diadomingo anochi a drenta informe di cu tin un homber sinta riba acera banda di caminda na Palm Beach, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Pero prome cu e patruya a yega ya caba un conosir a yega y dune yudansa y a hib'e su cas.