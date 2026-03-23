Chauffeur a spanta despues di a dal su auto full rond na Tamarijn core bay cas di su omo na Sero Lopes

Dialuna madrruga a drenta informe di un accidente hit & run na Tamarijn, mesora a dirigi un patruya na e sitio pero un rato despues a drenta un otro informe di cu e vehiculo encuestion a yega cas di su omo na Sero Lopes y a dirigi e patuya eynan ya cu e chauffeur lo ta herida. Ambulans tambe a ser dirigi na e sitio unda un chauffeur tabata wardando. Na yegada nan a bin compronde cu e chauffeur a spanta despues di a perde control y a dal su auto full rond riba un transhi na Tamarijn a core bay ey cerca su omo pa busca ayudo. Ambulans a atende e chauffeur y a hib’e hospital mientras polis a tuma e detayenan di e accidente aki.