Ambulans a bay pa mucha di 1 aña cu tabata scuma na su boca na Semeleerstraat

08:14  March 23, 2026  Leave a comment

Dialuna mainta a drenta informe di cu un mucha di 1 aña tabata scuma pa su boca na Semeleerstraat, mesora a dirigi un ambulans na e sitio. Na yegada di e ambulans mesora a atende e mucha y a bay cune cu urgencia pa hospital.

