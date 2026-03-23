Posted in INCIDENTE Ambulans a bay pa mucha di 1 aña cu tabata scuma na su boca na Semeleerstraat 08:14 March 23, 2026 Leave a comment Dialuna mainta a drenta informe di cu un mucha di 1 aña tabata scuma pa su boca na Semeleerstraat, mesora a dirigi un ambulans na e sitio. Na yegada di e ambulans mesora a atende e mucha y a bay cune cu urgencia pa hospital.