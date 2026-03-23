Reflexión Dialuna 23 Maart 2026.

Un felis dia y un bon siman nobo pa nos por logra tur nos bon deseonan.
Nos ta gradici nos bon Dios prome y ta pidi nos Señor pa duna nos hopi bida y pa ta semper bandi nos principalmente den e dianan difícil cu por ta den nos caminda.
E guera na Iran tin su consecuencianan pisa pa mundo henter.
Nos aki na nos pais tin di gradici cu nos no ta pasa manera otro país, caminda tin guera, y tin asina tanto abuso ta tuma lugar.
Abuso sexual di mucha muhenan inocente, despues hopi ta wordo asesinato na un manera cruel.
Hopi ciudadano ta perde di anochi pa di dia nan hogar, kedando cu nan famia sin nada, sin caminda pa keda.
Rond mundo tin tur sorto di abuso ta tuma luga tur dia.
E mundo aki mester ta igual pa tur hende.
Asina mes tin hopi parti cu no tin nada drechi pa come.
Hopi barionan sin coriente, sin awa.
Mester bisa cu nos ta hopi bendiciona.
Nos mester gradici nos bon Dios pa tur e regalonan aki.
Pa tur e bida cu nos tin, y cu nos ta lanta mainta y hala rosea y por gosa di nos bida.
Aki na nos pais mester resa tur dia pa tur e pobernan rond mundo cu no tin hogar, cu no tin awa pa bebe y no por tin electricidad ni cuminda.
Danki Señor pa tur cos cu nos tin y tur cos cu nos por.