Entreg’e of Nos ta bin busc’e

ACCION ENTREGA BO ARMA DI CANDELA ILEGAL DESDE 24

MAART 2026 PA 24 APRIL 2026

Santa Cruz, ARUBA: Cuerpo Policial Aruba conhuntamente cu Ministerio Publico ta anuncia cu lo cuminsa cu accion Nacional pa entrega bo arma di candela ilegal.

E accion ta uno interinsular cu ta regarda e Cuerponan Policial di Caribe Hulandes den cooperacion cu e Colegio di Hefenan di Cuerpo (college van korpschefs).

E iniciativa aki ta un colaboracion di e organisacionnan di Caribe Hulandes cu cooperacion di Ministerionan Publico di Aruba, Corsou, Boneiro, Saba, Sint Eustatius y Sint Maarten.

Cuerpo Policial Aruba y Ministerio Publico kier infatisa cu e uzo di arma di candela ilegal ta hiba na

incidentenan serio. Posesion di arma di candela ilegal ta trece un sentimento di insiguridad den comunidad. E ta Entreg’e of Nos ta bin busc’e

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MAART 2026 PA 24 APRIL 2026

Santa Cruz, ARUBA: Cuerpo Policial Aruba conhuntamente cu Ministerio Publico ta anuncia cu lo cuminsa cu accion Nacional pa entrega bo arma di candela ilegal.

E accion ta uno interinsular cu ta regarda e Cuerponan Policial di Caribe Hulandes den cooperacion cu e Colegio di Hefenan di Cuerpo (college van korpschefs).

E iniciativa aki ta un colaboracion di e organisacionnan di Caribe Hulandes cu cooperacion di Ministerionan Publico di Aruba, Corsou, Boneiro, Saba, Sint Eustatius y Sint Maarten.

Cuerpo Policial Aruba y Ministerio Publico kier infatisa cu e uzo di arma di candela ilegal ta hiba na

incidentenan serio. Posesion di arma di candela ilegal ta trece un sentimento di insiguridad den comunidad. E ta Entreg’e of Nos ta bin busc’e

ACCION ENTREGA BO ARMA DI CANDELA ILEGAL DESDE 24

MAART 2026 PA 24 APRIL 2026

Santa Cruz, ARUBA: Cuerpo Policial Aruba conhuntamente cu Ministerio Publico ta anuncia cu lo cuminsa cu accion Nacional pa entrega bo arma di candela ilegal.

E accion ta uno interinsular cu ta regarda e Cuerponan Policial di Caribe Hulandes den cooperacion cu e Colegio di Hefenan di Cuerpo (college van korpschefs).

E iniciativa aki ta un colaboracion di e organisacionnan di Caribe Hulandes cu cooperacion di Ministerionan Publico di Aruba, Corsou, Boneiro, Saba, Sint Eustatius y Sint Maarten.

Cuerpo Policial Aruba y Ministerio Publico kier infatisa cu e uzo di arma di candela ilegal ta hiba na

incidentenan serio. Posesion di arma di candela ilegal ta trece un sentimento di insiguridad den comunidad. E ta hiba na mas violencia y mas insiguridad.

Pa ley si bo wordo haya cu un arma di candela ilegal den bo posesion bo lo wordo deteni y sentencia pa un huez.

Tin hende cu ta wordo sentencia pa algun aña di prison djis pa posesion di arma. Sinembargo, por sosode cu e persona cu tin un arma di candela ilegal no kier esaki mas, pero no kier entrega esaki na polis tampoco pa miedo di wordo deteni y cu e mester legitima su mes.

Pa e motibo aki ta tene un accion pa entrega bo arma di candela ilegal. E accion ta cuminsa desde 24 maart 2026 te cu 24 april 2026 na unda lo por haci uzo di e container blauw pariba di brug. E container blauw lo ta esun situa banda di warda di polis San Nicolas. Pa loke ta trata pabao di brug lo anuncia e lugar den e proximo dianan.

Personanan cu entrega un arma di candela ilegal den e periodo aki NO lo wordo persigui penalmente. Tambe bo ta keda anonimo. E ta conta tambe pa balanan y piezanan di arma di candela. Esakinan tambe por wordo entrega.

Consecuencia despues di e periodo aki, cu si nos hayabo cu e arma di candela ilegal bo ta wordo persigui penalmente!

Cuerpo Policial Aruba ta pidi pa entrega e arma di candela ilegal of e piezanan paketa, pa evita accidente.

Haci e decision corecto. Entreg’e of Nos ta bin busc’e. !

hiba na mas violencia y mas insiguridad.

Pa ley si bo wordo haya cu un arma di candela ilegal den bo posesion bo lo wordo deteni y sentencia pa un huez.

Tin hende cu ta wordo sentencia pa algun aña di prison djis pa posesion di arma. Sinembargo, por sosode cu e persona cu tin un arma di candela ilegal no kier esaki mas, pero no kier entrega esaki na polis tampoco pa miedo di wordo deteni y cu e mester legitima su mes.

Pa e motibo aki ta tene un accion pa entrega bo arma di candela ilegal. E accion ta cuminsa desde 24 maart 2026 te cu 24 april 2026 na unda lo por haci uzo di e container blauw pariba di brug. E container blauw lo ta esun situa banda di warda di polis San Nicolas. Pa loke ta trata pabao di brug lo anuncia e lugar den e proximo dianan.

Personanan cu entrega un arma di candela ilegal den e periodo aki NO lo wordo persigui penalmente. Tambe bo ta keda anonimo. E ta conta tambe pa balanan y piezanan di arma di candela. Esakinan tambe por wordo entrega.

Consecuencia despues di e periodo aki, cu si nos hayabo cu e arma di candela ilegal bo ta wordo persigui penalmente!

Cuerpo Policial Aruba ta pidi pa entrega e arma di candela ilegal of e piezanan paketa, pa evita accidente. Haci e decision corecto. Entreg’e of Nos ta bin busc’e. !

hiba na mas violencia y mas insiguridad.

Pa ley si bo wordo haya cu un arma di candela ilegal den bo posesion bo lo wordo deteni y sentencia pa un huez.

Tin hende cu ta wordo sentencia pa algun aña di prison djis pa posesion di arma. Sinembargo, por sosode cu e persona cu tin un arma di candela ilegal no kier esaki mas, pero no kier entrega esaki na polis tampoco pa miedo di wordo deteni y cu e mester legitima su mes.

Pa e motibo aki ta tene un accion pa entrega bo arma di candela ilegal. E accion ta cuminsa desde 24 maart 2026 te cu 24 april 2026 na unda lo por haci uzo di e container blauw pariba di brug. E container blauw lo ta esun situa banda di warda di polis San Nicolas. Pa loke ta trata pabao di brug lo anuncia e lugar den e proximo dianan.

Personanan cu entrega un arma di candela ilegal den e periodo aki NO lo wordo persigui penalmente. Tambe bo ta keda anonimo. E ta conta tambe pa balanan y piezanan di arma di candela. Esakinan tambe por wordo entrega.

Consecuencia despues di e periodo aki, cu si nos hayabo cu e arma di candela ilegal bo ta wordo persigui penalmente!

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