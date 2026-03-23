Aeropuerto di Aruba orguyosamento a ricibi nan di 4 recertificacion Green Globe [🇦🇼🇺🇸🇪🇸]

Oranjestad – Cu masha orguyo Aruba Airport Authority N.V. (AAA) ta anuncia cu Aeropuerto Internacional Reina Beatrix (Aeropuerto di Aruba) a logra cu exito su di 4 Green Globe Certification di un manera consecutivo, reflehando e compromiso y dedicacion continuo cu aeropuerto tin cu sostenibilidad, salud, siguridad na trabou, eficiencia y innovacion.
Aeropuerto di Aruba ta bira e prome aeropuerto na mundo pa logra e certificacion aki na aña 2022, resaltando su meta y compromiso pa reduci su impacto ambiental. Green Globe ta un di e programanan di certificacion lider pa operacionnan y maneho sostenibel di biahe y turismo rond di mundo.
E aña aki, aereanan di impacto halto a inclui mehoracion y instalacion continuo di “chillers” di eficiencia halto, introduccion di bakinan di separacion di desperdicio, reciclahe di azeta di cushina, introduccion di sistema di maneho di awa y procesonan pa garantisa calidad y sesionnan di conscientisacion tocante iniciativanan ambiental y di sostenibilidad pa e comunidad di aeropuerto y actividadnan cultural pa menciona algun.
Alinia cu e strategia corporativo di AAA, e certificado aki ta sigui sostene e metanan di reduccion di CO2 di Aeropuerto di Aruba y mas integracion di miho practicanan di sostenibilidad den su procesonan di negoshi.
AUA Airport ta un di e aeropuertonan mas ocupa den region Caribe, cu mas di 24 diferente aerolinea operando na Aruba contribuyendo na mas cu 3.2 miyon pasahero pa aña y brindando servicio aereo na 31 pais y 45 destinacion non-stop rond mundo. Di e mercadonan cu AUA Airport ta brinda servicio na dje, 73% ta di Merca y Canada, 18% ta di Latino America, 4% ta di Europa y 5% ta di Caribe Hulandes. AUA Airport ta reconoce cu esaki ta danki na un economia stabiel, clima politico, hospitalidad, populacion diversifica y siguridad general di nos isla. AUA Airport su aspiracion ta pa converti den un di e aeropuertonan mas sostenibel, sigur y prepara pa futuro den e region di Latino America y Caribe, brindando un espacio laboral confiabel, cu e instalacionnan moderno y ademas cu un excelente servicio n’e cliente p’asina por refleha e hospitalidad di Aruba, contribuyendo na un futuro prospero pa Aruba.
Fecha: 23 di Maart, 2025
Aruba Airport proudly receives 4th Green Globe Recertification
ORANJESTAD – March 25, 2026 – Aruba Airport Authority N.V.’s (AAA) proudly announces that Queen Beatrix International Airport (Aruba Airport) successfully achieved its 4th consecutive Green Globe Certification, reflecting its continued commitment and dedication to sustainability, occupational health and safety, efficiency and innovation.
Aruba Airport became the 1st airport in the world to achieve this certification back in 2022, highlighting its aim and commitment to reducing its environmental impact. Green Globe is one of the leading certification programs for sustainable operations and management of travel and tourism worldwide.
This year, high impact areas included continuous improvement and installation of high-efficiency chillers, introduction of waste separation bins, recycling of kitchen cooking oil, introduction of water management systems and processes for quality assurance, awareness sessions on environmental and sustainability initiatives for the airport community, and cultural activations to mention a few.
In line with AAA’s corporate strategy, this certification further supports Aruba Airport’s carbon reduction goals and further integration of sustainability best practices into its business processes.
AUA Airport is one of the busiest airports in the Caribbean region, with more than 24 different airlines operating into Aruba contributing to processing more than 3.2 million passengers per year and providing air service to 31 cities and 45 non-stop destinations worldwide. AUA Airport's markets served comprise of 73% from the United States & Canada, 18% from Latin America, 4% from Europe, and 5% from Dutch Caribbean. AUA Airport attributes this to the island's stable economic and political climate, hospitable and multilingual population, and safe environment. AUA Airport's aspiration is to become one of the most Sustainable, Safe, and Future Proof airports of the Latin America & Caribbean region, providing a trusted workplace, modern airport facilities and excellent customer service which reflects Aruban hospitality, contributing to a prosperous future for Aruba.
Date: 23 March, 2026
El Aeropuerto de Aruba recibió con orgullo su cuarta certificación Green Globe
ORANJESTAD – Marzo 25, 2026 – La Autoridad Aeroportuaria de Aruba N.V. (AAA) se enorgullece en anunciar que el Aeropuerto Internacional Reina Beatrix (Aeropuerto de Aruba) ha obtenido con éxito su cuarta Certificación Green Globe consecutiva, lo que refleja su continuo compromiso y dedicación a la sostenibilidad, la salud y seguridad laboral, la eficiencia y la innovación.
El Aeropuerto de Aruba se convirtió en el primer aeropuerto del mundo en obtener esta certificación en 2022, lo que subraya su compromiso con la reducción de su impacto ambiental. Green Globe es uno de los programas de certificación líderes a nivel mundial para la gestión y operación sostenible de viajes y turismo.
Este año, las áreas de mayor impacto incluyeron la mejora continua y la instalación de enfriadores de alta eficiencia, la introducción de contenedores de separación de residuos, el reciclaje de aceite de cocina, la implementación de sistemas y procesos de gestión del agua para el control de calidad, sesiones de sensibilización sobre iniciativas ambientales y de sostenibilidad para la comunidad aeroportuaria y actividades culturales, entre otras.
En línea con la estrategia corporativa de AAA, esta certificación respalda aún más los objetivos de reducción de carbono del Aeropuerto de Aruba y la mayor integración de las mejores prácticas de sostenibilidad en sus procesos de negocio.
El Aeropuerto AUA es uno de los aeropuertos con mayor tráfico de la región del Caribe, con más de 24 aerolíneas que operan en Aruba, lo que contribuye a procesar más de 3.2 millones de pasajeros al año y ofrece servicio aéreo a 31 ciudades y 45 destinos directos en todo el mundo. El 73 % de los mercados atendidos por el Aeropuerto AUA provienen de Estados Unidos y Canadá, el 18 % de Latinoamérica, el 4 % de Europa y el 5 % del Caribe Neerlandés. El Aeropuerto AUA atribuye esto al estable clima económico y político de la isla, su población hospitalaria y multilingüe, y su entorno seguro. El Aeropuerto AUA aspira a convertirse en uno de los aeropuertos más sostenibles, seguros y con visión de futuro de Latinoamérica y el Caribe, ofreciendo un lugar de trabajo confiable, modernas instalaciones aeroportuarias y un excelente servicio al cliente que refleje la hospitalidad arubeña, contribuyendo así a un futuro próspero para Aruba.
Fecha: 23 de marzo de 2025