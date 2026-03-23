Un evento bon organisa cu sigur lo eleva nomber di Aruba COA ta felicita Panam Aquatics y AAF pa tremendo evento di Open Water

Durante fin di siman ultimo a tuma luga e “Panam Aquatics C.A.C. GAMES OPEN WATER SWIMMING QUALIFIER ARUBA 2026” na Mangel Halto. E evento aki a mira accion di un gran cantidad di atleta cu a bin Aruba di 17 diferente pais, y a participa no solamente den e distancia Olimpic di 10km, si no tambe den e distancianan di 1km, 3 km y e evento nobo e “3km knockout”. Claramente a mira un grupo grandi di atletanan local cu a participa, unda a conta cu 4 clasificacion pa e “Weganan Centroamericano y di Caribe SantoDomingo2026”.

Comite Olimpico Arubano (COA) ta felicita Panam Aquatics cu ta lidera door di Maureen Croes pa e gran evento organisa aki na Aruba y e grupo di Aruba Aquatics Federation unda cu Presidente Edric Winterdal y su ekipo a haci un tremendo trabou di apoya e organisacion y percura pa un evento di gran calidad. Finalmente ta felicita e atletanan cu a logra nan clasifacion pa SantoDomingo2026, unda cu Matthew Gobert, Jayrick Winterdal, Emma Gobert y atleta di TEAMARU Britta Schwengle a haci un gran esfuerso y logra nan cupo pa e Weganan. Mester bisa cu durante e 3km Knockout, Britta a logra un medaya di plata, ilustrando su gran nivel cu 2 bon resultado den dos dia.

COA ta contento di por mira eventonan di nivel internacional wordo organisa riba nos isla y mas aun ora e ta inclui nos bunita naturalesa. Tur pais presente a elogia e evento, y sigur lo desea di mira mas competencia riba dushi isla. #TEAMARU #COA #ARUBA