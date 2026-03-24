Reflexion Diamars 24 Maart 2026.

Awe nos ta mainta tempran, y bon prepara pa hasi otro día mas uno hopi exitoso den nos bida. Pesey nos mester agradeci nos bon Dios prome y gradicie pa tur loke Señor ta hasi pa su yuinan. Un dicho popular, no hasi loque ami lo no hasi. Semper un bon conseho ta na su lugar, ta tende mester tende y tume na serio. Otro bunita ta, ora Hesus a bisa, esun cu ta sin pika, tira e prome piedra. Ningun hende a keda para y tur a bai. Hopi biaha ta culpa otro di cosnan cu no ta berdad. Tambe tin un dicho, ta bisa no wak splinter den mi wowo, wak e balki den bo mesu wowonan prome. Ta culpa otro di tur cosnan, sin base. Ora bo mustra dede riba otro, tin cuater ta mustra den bo dirección. No laga e tiro sali foi di la culata cu bo. Tur hende a jega di pasa den e kloof mas scur den nan bida. Ta Dios so por jusga nos. Ser sincero y arrepentí di bo mes, ta bon tempo pa hasi esaki, tempo di cuaresma y semana santa. Dios den no curason. Amen !