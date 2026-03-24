Directie Natuur en Milieu ta uni na e movecion mundial Earth Hour 2026

ORANJESTAD – Directie Natuur en Milieu (DNM) ta anuncia cu e aña aki atrobe nan lo forma parti di e movecion ambiental mas grandi na mundo: WWF-Earth Hour. Como simbolo di compromiso cu nos naturalesa y clima, DNM lo paga e luznan di edificio monumental, Uncle Louis Store na San Nicolas unda DNM ta situa.
Detaye di e evento:
Earth Hour ta un iniciativa anual di World Wide Fund for Nature (WWF) cu a cuminsa na 2007. Meta di e campaña internacional aki ta pa pidi atencion pa e problema di cambio di clima y e importancia di proteha nos naturalesa.
- Fecha: diasabra, 28 di maart 2026.
- Ora: Entre 20:30 y 21:30.
- Accion: Paga tur luz di e edificio pa un ora largo.
Un yamada na comunidad
DNM, hunto cu e team di WWF-Hulanda, ta curasha tur instancia di gobierno, empresanan y specialmente comunidad na Aruba pa uni na e muestra di accion pa conscientisacion poderoso. Pa un ora , nos ta pidi pa “switch off” e luznan cu no ta esencial pa asina pone e solucionnan pa nos clima riba mapa.
E aña aki, e meta di WWF ta pa amplia e cantidad di edificio y ‘landmarks’ den Reino cu ta participa, pa asina duna un mensahe mas fuerte e aña aki tambe.
Con bo por participa?
- Na cas: Paga bo luznan parti paden y pafo di cas entre 20:30 y 21:30.
- Digitalmente: Comparti bo participacion riba social media uzando e hashtag #earthhour.
- Material: Pa esnan cu kier promove esaki den nan mesun organisacion, por uza e”toolkit” digital (cu flyer y imagen) via e website wwfdutchcaribbean.org/earthhour.
Paga luz pa naturalesa y demostra cu Aruba tambe ta consciente di e balor di nos medio ambiente.