Esaki lo ta e casonan cu lo ser atendi den Sala di Corte Corte di Prome Instancia 26 maart 2026

Corte di Prome Instancia 26 maart 2026
|Horario
|Sospechoso
|Acto Castigabel
|08.30
|J.P.R.D.
|D. ta wordo acusa di maltrato y destruccion riba 12 di november 2022.
|09.10
|Z.E.M.
|M. ta wordo acusa di menaza cu morto riba 16 di maart 2024.
|10.10
|E.G.S.
|S. ta wordo acusa di maltrato cu arma y destruccion riba 17 di april 2024.
|10.55
|C.E.M.
|M. ta wordo acusa di maltrato riba 17 di januari 2024.
|11.25
|D.D.J.
|J. ta wordo acusa di a viola ley di droga riba 8 di augustus 2025.
|11.40
|D.J.C.S.
|C.S. ta wordo acusa di a viola ley di droga riba 29 di april 2025.
|13.30
|W.E.
|E. ta wordo acusa di posesion di un arma riba 10 di mei 2024 y 11 di april 2024 y di menaza cu morto.
|14.25
|J.C.G.F.
|G.F. ta wordo acusa di maltrato cu arma riba 16 di januari 2025.
|14.50
|E.E.V.A.
|A. ta wordo acusa di maltrato riba 5 di maart 2025 y 10 di november 2025.
|15.15
|A.J.
|J. ta wordo acusa di a viola ley di droga riba 3 di april 2025.
|15.35
|A.G.R.R.E.
|R.E. ta wordo acusa di destruccion riba 11 di mei 2025.