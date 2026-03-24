 Posted in INCIDENTE

Esaki lo ta e casonan cu lo ser atendi den Sala di Corte Corte di Prome Instancia 26 maart 2026

March 24, 2026

Horario Sospechoso Acto Castigabel
08.30 J.P.R.D. D. ta wordo acusa di maltrato y destruccion riba 12 di november 2022.
09.10 Z.E.M. M. ta wordo acusa di menaza cu morto riba 16 di maart 2024.
10.10 E.G.S. S. ta wordo acusa di maltrato cu arma y destruccion riba 17 di april 2024.
10.55 C.E.M. M. ta wordo acusa di maltrato riba 17 di januari 2024.
11.25 D.D.J. J. ta wordo acusa di a viola ley di droga riba 8 di augustus 2025.
11.40 D.J.C.S. C.S. ta wordo acusa di a viola ley di droga riba 29 di april 2025.
13.30 W.E. E. ta wordo acusa di posesion di un arma riba 10 di mei 2024 y 11 di april 2024 y di menaza cu morto.
14.25 J.C.G.F. G.F. ta wordo acusa di maltrato cu arma riba 16 di januari 2025.
14.50 E.E.V.A. A. ta wordo acusa di maltrato riba 5 di maart 2025 y 10 di november 2025.
15.15 A.J. J. ta wordo acusa di a viola ley di droga riba 3 di april 2025.
15.35 A.G.R.R.E. R.E. ta wordo acusa di destruccion riba 11 di mei 2025.

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *