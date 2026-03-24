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Esaki lo ta e casonan cu lo ser atendi den Sala di Corte di Prome Instancia 9 april 2026

15:50  March 24, 2026  Leave a comment

Corte di Prome Instancia 9 april 2026

Horario Sospechoso Acto Castigabel
08.30 J.J.P.C. P.C. ta wordo acusa di a keda intencionalmente sin menciona importacion/exportacion di placa y di labamento di placa riba 9 di november 2024.
09.05 A.M.M.I. I. ta wordo acusa di posesion di marihuana na april 2025.
09.30 S.M.W.

 

 W. ta wordo acusa di, hunto cu otronan, ladronicia di paña di turistanan riba 18 di april 2025 y den e periodo di 21 pa 22 di april 2025.

E ta wordo acusa di ladronicia y kiebro den dos diferente kiosko di tur sorto di cos (prullebak, boter di gas, noodles, un loudspeaker, soft) riba 15 di juni 2025.
10.45 F.S.M. M. ta wordo acusa di a menaza un persona cu morto riba 13 di augustus 2025 y di a maltrate.
11.30 P.A.B. B. ta wordo acusa di a intencionalmente maltrata un bewaker den KIA cu un arma riba 31 di mei 2025 dor di dal e varios  biaha cu un stul na su curpa y cara.
13.30 K.J.T.A. A. ta wordo acusa di a menaza un persona cu morto riba 11 di maart 2025.
14.05 R-A.O.C. C. ta wordo acusa di a menaza un persona cu morto riba 4 di juli 2025 dor di mustre un cuchio.
14.30 R.R.H. H. ta wordo acusa di maltrata un persona 15 di oktober 2024 dor di dal e varios biaha cu forza na su curpa.
15.10 R.A.W. W. ta wordo acusa di a intencionalmente maltrata un persona riba 10 di juli 2024 dor di cera su man den porta.
15.40 J.D.S. S. ta wordo acusa di a maltrata un persona intencionalmente riba 7 di september 2025 dor di dal e varios biaha na su cara y choke.

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