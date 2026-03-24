Esaki lo ta e casonan cu lo ser atendi den Sala di Corte di Prome Instancia 9 april 2026

Corte di Prome Instancia 9 april 2026
|Horario
|Sospechoso
|Acto Castigabel
|08.30
|J.J.P.C.
|P.C. ta wordo acusa di a keda intencionalmente sin menciona importacion/exportacion di placa y di labamento di placa riba 9 di november 2024.
|09.05
|A.M.M.I.
|I. ta wordo acusa di posesion di marihuana na april 2025.
|09.30
|S.M.W.
|W. ta wordo acusa di, hunto cu otronan, ladronicia di paña di turistanan riba 18 di april 2025 y den e periodo di 21 pa 22 di april 2025.
E ta wordo acusa di ladronicia y kiebro den dos diferente kiosko di tur sorto di cos (prullebak, boter di gas, noodles, un loudspeaker, soft) riba 15 di juni 2025.
|10.45
|F.S.M.
|M. ta wordo acusa di a menaza un persona cu morto riba 13 di augustus 2025 y di a maltrate.
|11.30
|P.A.B.
|B. ta wordo acusa di a intencionalmente maltrata un bewaker den KIA cu un arma riba 31 di mei 2025 dor di dal e varios biaha cu un stul na su curpa y cara.
|13.30
|K.J.T.A.
|A. ta wordo acusa di a menaza un persona cu morto riba 11 di maart 2025.
|14.05
|R-A.O.C.
|C. ta wordo acusa di a menaza un persona cu morto riba 4 di juli 2025 dor di mustre un cuchio.
|14.30
|R.R.H.
|H. ta wordo acusa di maltrata un persona 15 di oktober 2024 dor di dal e varios biaha cu forza na su curpa.
|15.10
|R.A.W.
|W. ta wordo acusa di a intencionalmente maltrata un persona riba 10 di juli 2024 dor di cera su man den porta.
|15.40
|J.D.S.
|S. ta wordo acusa di a maltrata un persona intencionalmente riba 7 di september 2025 dor di dal e varios biaha na su cara y choke.