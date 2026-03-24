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[MUSICA] Mami Wine Seu Remix. Esaki ta e vershon pa tur hende wapa riba dje.

14:14  March 24, 2026  Leave a comment

Den e temporada di kosecha aki nos uni ku Grik pa trese na boso, Mami Wine Seu Remix. Esaki ta e vershon pa tur hende wapa riba dje. Spera boso disfruta di dje!

Saludos,

Kuater Gai Koppig

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