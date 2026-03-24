Posted in ARTE/CULTURA [MUSICA] Mami Wine Seu Remix. Esaki ta e vershon pa tur hende wapa riba dje. 14:14 March 24, 2026 Leave a comment Den e temporada di kosecha aki nos uni ku Grik pa trese na boso, Mami Wine Seu Remix. Esaki ta e vershon pa tur hende wapa riba dje. Spera boso disfruta di dje! Saludos, Kuater Gai Koppig https://www.awe24.com/wp-content/uploads/2026/03/EMMAW-Mami-Wine-Seu-Remix-ft-Chris-Strick-Grik.mp3 Related Articles Honrando nos Raiz, Inspirando nos Futuro cu Arte di Palabra! Daycare Cathrin a celebra dia di Himno y Bandera 25 AÑA DI DIA INTERNACIONAL DI LENGA MATERNO: ¡IDIOMA TA IMPORTANTE! Shirma Rouse ta interpreta poema di Rosabelle Illes na clausura di Festival Internacional “Writers Unlimited” na Hulanda