[VIDEO] Accidente na Piedra Plat cu 3 auto envolvi y un persona herida hiba hospital

Diamars atardi a drenta informe di un accidente cu hende herida na Piedra Plat, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente riba e caminda pa bay Pavia unda cu 3 auto ta envolvi. Ta asina cu un auto Subaru Impreza bayendo nort a para pa un Hyundai Santa Fe subi caminda di banda pariba pa bay zuid pero e dama chauffeur no a ripara of a malcalcula e velocidad di e Toyota Altezza di nort pero a subi toch y e Altezza a dal e Santa Fe mand’e bay dal e Subaru cu a para p’e. Debi na e dobbel impacto e dama chauffeur di e Santa Fe a resulta herida. Na yegada di e ambulans nan a controla e personanan herida y a atende e victima cual a ser hiba hospital pa atencion medico avansa.