Helicopter di Guarda Costa a busca turista brasileño cu a disloca su rudia na Klein Curaçao

Durante e mainte di diamars 24 di maart, e Centro Operativo Maritimo di Guarda Costa (MOC) a ricibi informe di un boto comercial cerca di Klein Curaçao solicitando asistencia medico.

Tabata trata di un turista brasileño di 58 aña cu a sufri un lesion na su rudia ora ela intenta subi un boto chikito (dinghy), ela disloca su rudia. Despues di a consulta cu e dokter di CITRO, a determina cu e pashent mester tratamento medico lo mas pronto posibel na e Curaçao Medical Center (CMC).

Inmediatamente a mobilisa e helicopter di Guarda Costa di Caribe pa bula bay Klein Curaçao y traslada e pashent pa Hato (Curaçao). Eynan, e personal di ambulans tabata cla pa transporte pa Curaçao Medical Center pa ricibir tratamento adicional.