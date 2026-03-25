Reflexion Diaranson 25 Maart 2026.

Awe ta midweek, kier meen nos a jega mita siman atrobe y asina ta casi sera otro siman mas.
Nos ta gradici nos bon Dios pa por ta hala rosea otro día mas, y por gosa di naturalesa y tur cos bunita cu tin den e mundo aki, cu ta regalo di nos bon Dios.
Nos tin di bisa cu enberdad Aruba ta un paraíso, cu nos ta bendiciona di berdad.
Noticia ta drenta di departamento di salubridad cu tin un brote di malesa di cholera na Sur Amerika, Denge y mas.
Nos mester ta contento cu nos tin un aire di lama cu ta waya hiba tur cos leuw di riba nos pais.
Asina mes tin basta hende cu griep pisa, dolor di weso y pecho sera.
Nos tin hopi remedi tera cu nos grandinan a usa hopi aña y nan a sabi di biba un bida largo.
Awendia ta blo pildora ta jena pueblo cu ne, paki paracetamol.
Corda laba man y tuma tur precaución, asina por tene malesa poco leuw.