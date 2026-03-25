Pa contribui na e transicion energetico UTILITIES ARUBA TA NOMBRA CHIEF TECHNICAL OFFICER PA WEB ARUBA

ORANJESTAD – Aruba su compania di awa y energia awortin un Chief Technical Officer (CTO) dedica. Recientemente gerencia y empleadonan di WEB Aruba a yama bonbini na Alfredo Ruiz cu a drenta den servicio como Chief Technical Officer (CTO). E funcion di CTO ta parti di e structura oficial segun WEB Aruba su statutonan. Compania mama, Utilities Aruba, a tuma un paso importante di nombra un CTO, pa sigui fortalece operacion di WEB Aruba. Alfredo Ruiz lo guia y fortalece e area tecnico den su sentido mas amplio y duna direccion strategico den desaroyo y optimalisacion di nos produccion. Gerencia di WEB Aruba awor ta consisti di CEO Alfredo Koolman y CTO Alfredo Ruiz.

Alfredo Ruiz ta un ingeniero conoci den mundo di refineria y di utilidad. El a cuminsa como combustion engineer na refineria di Aruba y pa mas cu 25 aña tin un trayectoria impresionante di maneho y ingenieria di diferente tecnica di produccion y distribucion di energia fosil y sostenibel, plantanan di desalinacion di awa, separacion y procesamento di sushi (waste management) y gas natural. Ademas e tin amplio experiencia den proyectonan di energia di biento y solo y almacenahe di energia. Alfredo Ruiz su ultimo funcion tawata na Aqualectra na hermana isla Corsou.

WEB Aruba ta para na inicio di un Corporate Strategy nobo pa e siguiente añanan. E strategia corporativo entre otro ta enfoca riba un transicion di energia fosil pa mas energia sostenibel. Esaki ta un aspecto cu ta bira mas y mas importante, considerando sigur e situacion geopolitico mundial actual. Como gerencia, CEO Koolman y CTO Ruiz, lo ta encarga pa maneha y guia WEB Aruba pa por keda ofrece awa y energia confiabel, sostenibel y pagabel awor y den futuro.