Calabas/Kudawecha – Locual a priminti di bira un sambombaso di partido di domino diasabra ultimo, 21 di maart, a resulta di ta caba manera nan ta bisa na Hulandes “met een sisser”! Un y tur amante di domino bush league tabata en espera di un tremendo bataya entre dos rival eterno, esta Biba Lekker DT y Sero Blanco DT, sinembargo algo a bay drasticamente fout cu e “White Hill Gang”!
N’e prome buelta caba por a sinti cu Sero Blanco a sali riba “de verkeerde voet”, ya cu ta un mesa so tabata gana nan wega por bisa, y den no time a haya un sapato blanco pa cada pia. Confortablemente, Biba Lekker ta hala e prome ronde p’e cu score di 11 – 5! Despues di goza di un bon set di snacknan completamente gratis cortesia di gerensia di Domino Square Garden, e bataya ta continua y ta aki ta caminda e drama, e tragedia, ta bin tuma luga. E cantidad di “nul” cu ta cay riba borchi de Sero Blanco ta duna e impresion cu ta un lawina blanco ta biniendo abou dje “Witte Heuvel” aki! Ni kico trabuconan bakia dje Sero purba, nada no ta pega drechi y den corto tempo Biba Lekker ta score 10 punto, mientras cu apenas Sero Blanco ta logra 4 punto! Un “zwaar onvoldoende” p’e “alpinistanan” di “White Hill”! Cu score impresionante di 21 – 9, Team Biba Lekker ta duna un “game over” pa Sero Blanco DT, y dje modo aki manda nan bay bek den bank’i school pa bay studia nan huiswerk di domino un biaha mas prome tribi di drenta cancha atrobe. Keda pendiente, pasobra e revancha sigur lo ta na caminda!