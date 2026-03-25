Muchanan cu gran interes pa e mundo Olimpico y nos atletanan local COA a ricibi bishita di alumnonan di 2PlayWhizz Campus  

Dialuna ultimo a ricibi un grupo di 1ste klas di entre 6 y 7 aña di “2Play Whizz Campus”. E scol aki ta reconoce e importancia di curiosidad y creatividad y ta haci diferente proyecto educativo cu e muchanan. Pa un proyecto actual cu e muchanan ta preparando, a haci bishita na Comite Olimpico Arubano (COA) pa asina siña conoce e mundo Olimpico y claramente nos atletanan local.

E bishita aki a conta cu gran entusiasmo di e muchanan, unda cu durante e recorido paden y pafo di e cas di COA, a ricibi un gran cantidad di pregunta sobre tur cos Olimpico. Hopi a indica di ta practica deporte y nan deseo di algun dia tambe por ta un atleta cu por representa Aruba y cu gana di bay e Weganan Olimpico. Durante e bishita a conta e diferente storianan di e inicio di e Weganan Olimpico antiguo cu a cuminsa mas di 3000 aña pasa na Olympia, Grecia te cu conta e trabou cu nos atletanan actual ta haci pa por yega na e escenario internacional. Finalmente, a duna un splicacion di e antorchanan y nan rol dentro di e Weganan, cu sigur a hala atencion di e muchanan. Pa termina e bishita, a regala cada mucha un pin di COA, pa asina nan semper tin un recuerdo di nan bishita.

COA ta gradici Jufrouw Maruska Croes-Vis y Jufrouw Isabel Garcia de Paredes cu a coordina y guia e bishita aki.