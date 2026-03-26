Reflexion Diahuebs 26 Maart 2026.

Nos ta lanta riba otro bunita dia den nos bida, paso nos ta hala rosea, nos por gosa di nos bida.
Nos ta gradici nos bon Dios pa ta cu nos tur dia di nos bida.
No pidi Dios placa, no ta tur cos ta placa.
Paso placa ta solamente e resultado.
Tin 7 puntonan cu tin mas balor y cu por hasi nos bida hopi exitoso.
Uno. Vicion.
Sin vicion no tin resultado, no tin caminda pa cana, tur cos ta resulta bruha.
Fe y acionnan ta engrandese cu vicion.
Di dos.
Estrategia.
Esaki ta un maneho cu lo logra exitosamente, ta cana structura y ta logro sigur.
Tres. Sabiduria, cu ta e potencial pa hinka cualkier plan, cualkier maneho den otro cu un bon peso riba e resultadonan.
Cuater. Fabor.
Dios su fabor ta habri portanan cu placa no por a habri.
Cinco. Claridad,
Pasobra confusion ta mata un impulso, ta bruha cosnan y despues por ta no tin salida mas.
Punto seis, ambiente correcto.
Esaki ta e vitamina y ta impulsa tur plan pa logra cana su caminda pa exitoso resultado.
Bon ambiente, tur e atmosfera ta saludable pa traha.
Punto siete, personanan correcto,
Aki ta otro punto cu lo duna bo un tremendo caminda pa cana cu tur bo plannan y tur hende contento hunto cu lo duna fruta na bo idealnan y bo ideanan cu mester realisa.
Despues di considera e siete puntonan aki, bo ta logra bon futuro y hopi aprecio pa loke bo ta hasi.
Placa lo bin di mes, automaticamente.
Bo logronan lo ta na abundancia.