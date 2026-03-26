Ultimamente por a nota cu polisnan ta intensificando nan control den trafico, por miranan na diferente sitio. Nos a bin compronde cu otro siman lo incrementa e cantidad di sitionan combina cu e puntonan strategico di control. Laga esaki ta un alerta pa un y tur percura pa bo documento di vehiculo, bo vehiculo y abo mes ta den bon condicion pa stuur y ta “safe” riba caminda. Un trafico sigur ta responsabilidad di nos tur.
Polisnan cu control den trafico na diferente ora y na diferente sitio
Ultimamente por a nota cu polisnan ta intensificando nan control den trafico, por miranan na diferente sitio. Nos a bin compronde cu otro siman lo incrementa e cantidad di sitionan combina cu e puntonan strategico di control. Laga esaki ta un alerta pa un y tur percura pa bo documento di vehiculo, bo vehiculo y abo mes ta den bon condicion pa stuur y ta “safe” riba caminda. Un trafico sigur ta responsabilidad di nos tur.