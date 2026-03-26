Lotto ta introduci un miembro nobo di Instacash “Cash Multiplier”!

ORANJESTAD – Diahuebs 26 di maart, Lotto, e loteria di Aruba, ta contento di por anuncia un integrante nobo “Cash Multiplier” den e famia di Instacash cu lo duna bo e oportunidad pa gana placa cash al instante!

Abo ta cla pa gana placa instantaneamente y no mester warda pa sorteo? Desde diabierna 27 di maart Lotto lo trece un adicion mas na e famia di Instacash cu ta yama Cash Multiplier.

Con pa hunga:

Bishita bo rebendedo di Lotto preferi y pidi pa e wega di Cash Multiplier desde diabierna awo. Ora bo cumpra e wega di Cash Multiplier, bo ta ricibi un ticket for di bo rebendedo pa e wega.

Riba e ticket bo ta wak diferente suma di placa den varios sakito. Match cualkier di Bo Numbernan cu e Numbernan Ganado y gana e premio bou di e number cu bo a match. Tambe tin e seccion di “Multiplier”, Si bo haya 2X, 5X, 10X y 25X bo por multiplica e premio cu bo a gana cu sea 2, 5, 10 of 25 biaha dependiendo di cua multiplier sali den e hoki. E prijs di Cash Multiplier ta costa 5 florin pa ticket y bo por gana diferente premionan te cu premio grandi di 15.000 florin!

Instacash ta dunabo e oportunidad pa hunga bo weganan preferi manera 5X The Cash, 10X The Cash, 20X The Cash, Bingo, e famia di Instant Jackpot, Shooting Star, Buckets of Cash, Strike, Stack-O-Cash, High Voltage Cash, Give Me 5, Sevens, Crazy Wild Cash, Win it All, In Between y awo Cash Multiplier cu ta dunabo e chens pa gana placa al instante!

Lotto, E Loteria di Aruba tin diferente wega, Catochi, Big 4, 1-OFF, Zodiac, Wega di Number di Korsou di Lotto, Lucky 3, Multi-X, Lotto di Dia, Lotto 5, Mini Mega y cu su Mega Plus y e diferente weganan di Raspa y Gana y Instacash. Cumprando Lotto bo ta contribui na deporte riba nos isla. E meta ta pa organisa loteria, cambia bida di su hungadonan y na mes momento inverti den deporte local pa medio di donacionnan na e comision di subsidio.