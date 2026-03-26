A extende fecha pa entrega di Registro di Personal 2025 y Necesidad di Personal 2026 te cu 30 juni 2026

ORANJESTAD – Directie Arbeid en Onderzoek (DAO) ta recorda tur empresa riba nan obligacion legal a base di e Ordenansa Laboral 2013 (Arbeidsverordening 2013) pa entrega nan Registro di Personal y Necesidad di Personal. Cuminsando na 2026, entregamento di e documentonan aki lo tuma luga exclusivamente via e portal digital LABORA.

Na comienso di luna di februari, DAO a publica den medionan di comunicacion un relato extenso informando riba e proceso di entrega di e Registro di Personal 2025 y Necesidad di Personal 2026. E comunicado aki ta pa informa cu DAO ta dunando un extension di e fecha pa entrega di e documentonan aki. E fecha nobo ta bira te cu 30 di juni 2026.

EXTENSION DI FECHA

Originalmente, e periodo stipula pa entrega y actualisa e datonan di bo empleadonan y e necesidad di personal tabata te cu 31 di maart 2026. Pa medio di e comunicado di prensa aki, DAO ta informa cu ta duna extension pa entrega di e Registro di Personal te cu 30 di juni 2026. Si tin acceso caba na e portal digital LABORA, mester actualisa e informacion di e empleadonan. Tene na cuenta cu DAO ta controla pa incumplimento di nos leynan laboral. Empresanan cu no cumpli of cu entrega informacion incorecto of incompleto ta risca un sancion administrativo di te cu un maximo di Afl. 5.000,-. Tambe tuma nota cu si ta haci uzo di un intermediario, manera un oficina di administracion, e obligacion legal ta keda riba e dunado di trabou y no riba e intermediario.

Acceso y entrega via e portal LABORA

Tur empresa mester tin acceso na LABORA. Si bo empresa no tin acceso ainda, mester pidi esaki lo mas pronto posibel mandando un e-mail na: aanvraagpr@gmail.com, simon.brete@aruba.gov.aw of louisetty.croes@aruba.gov.aw. Tambe por descarga e formularionan y instruccionnan necesario pa e peticion pa haya acceso via nos website (www.daoaruba.com).

Dato nobo of por haci cambio via e portal na tres manera:

Via e formularionan standard cu ta disponibel den e menu di e portal; of Door di subi un archivo (bestand) Excel pa prome biaha; of Door di subi un archivo (bestand) Excel pa haci cambio (mutacion) den dato di empleadonan.

Ad 1) E formularionan standard ta mas apropia pa haci cambionan chikito den dato di empleadonan, manera nomber di funcion, salario, dianan di trabou of oranan di trabou y pa cambionan cu ta regarda menos cu dies (10) empleado. Pa cada empleado mester yena un formulario separa.

Ad 2) Ora bo ta manda e dato di empleadonan pa prome biaha na DAO, mester uza e archivo Excel (Migratie – Eerste upload werknemersgegevens).

Ad 3) Si tin varios cambio, bo por uza e archivo Excel (Wijzigingen werknemersgegevens).

E formatonan di e archivonan Excel y instruccionnan adicional ta disponibel riba nos website: www.daoaruba.com.

Pregunta of ayudo?

Pa preguntanan tocante e Registro di Personal of temanan relaciona cu esaki, por tuma contacto cu: